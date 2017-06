III Congresso Brasileiro de Ensino da Educaçã UCDB é sede do III Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para Saúde

Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul sediará o Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para Saúde. As atividades acontecem na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) nos dias 7 e 8 de julho. As inscrições continuam estão abertas e podem ser feitas pelo site da Católica, basta clicaraqui.

Nos dois dias, o congresso, que está na terceira edição, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Ensino da Educação Física para a Saúde (ABENEFS) e também com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai promover minicursos, palestras e mesas-redondas com o intuito de fomentar o ensino na área de atividade física relacionada à saúde e também a troca de experiências entre profissionais e acadêmicos.

Uma das coordenadoras da comissão de organização do evento é a professora da UCDB Dra. Fabiana Maluf Rabacow. De acordo com a especialista, como as principais causas de morte no Brasil estão relacionadas à doenças provocadas pelo estilo de vida da população que, na maior parte das vezes, inclui o sedentarismo é cada vez mais relevante promover conhecimento sobre esta área.

“Ações que visem a promoção da atividade física em nível populacional representam uma importante estratégia de prevenção das doenças que mais matam pessoas no Brasil, como as cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer. Nesse sentido, o profissional de educação física vem ganhando cada vez mais importância no âmbito da saúde pública, e é importante que ele esteja cada vez mais atualizado”, pontuou Dra. Fabiana.

Programação do III Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para a Saúde

07/07 (sexta-feira)

8h30 às 11h30 – Credenciamento

11h30 às 13h – Intervalo para almoço

13h às 17h – Minicursos

1. “Elaboração de Revisões Sistemáticas e suas aplicações no processo formativo de profissionais da saúde” ministrado por Rogério Fermino professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

2. “Formação e atuação dos profissionais de Educação Física na Atenção Básica” ministrado por Mathias Loch professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

17h às 21h – Palestra de abertura

“Formação Interprofissional: possibilidades e desafios” ministrada por Douglas Roque Andrade professor da Universidade de São Paulo (USP).

08/07 (sábado)

8h às 10h30 – Mesas redondas

1. “Diretrizes curriculares da Educação Física”

Participantes: Douglas Roque Andrade (USP) e Silvio Aparecido Fonseca professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e um representante do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul (CREF/MS).

2. “Promoção de atividades físicas no SUS: experiências, possibilidades e desafios”

Participantes: Lisandra Konrad professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Mathias Loch (UEL) e um representante da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau).

10h30 às 12h – Palestra

“A saúde e os desafios intersetorias e interprofissionais na formação do bacharel em Educação Física” ministrada por Silvio Aparecido Fonseca (UESC.)

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 às 15h – Palestra de encerramento

“A aproximação necessária entre a produção do conhecimento com a atuação em promoção da atividade física e saúde” ministrada por Mathias Loch (UEL).

15h às 16h – Reunião de coordenadores dos cursos de Educação Física de Mato Grosso do Sul