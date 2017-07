UCDB Idiomas está com inscrições abertas UCDB Idiomas está com inscrições abertas

Pra quem deseja aprender uma nova língua ou testar os conhecimentos que já possui, estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pela UCDB Idiomas. Interessados devem se inscrever até o dia 8 de agosto por meio do site da Católica, basta clicar aqui.

No segundo semestre de 2017 estão disponíveis os cursos de inglês, alemão, espanhol, francês e libras nas modalidades: básico, intermediário, pré-intermediário, comunicativo e conversação. Também são oferecidas provas de nivelamento em todos os idiomas citados, no caso da avaliação, as inscrições devem ser feitas até o dia 4 de agosto.

As aulas são ministradas por professores graduados que possuem vasta experiência com o idioma e, após a conclusão do curso, o aluno tem direito ao certificado. Para consultar os horários das aulas disponíveis acesse o site da Católica ou ligue (67) 3312-3354 ou 3312-3482.