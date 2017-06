UCDB inaugura Centro Judiciário de Solução de UCDB inaugura Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dia 29

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) inaugura, nesta quinta-feira (29), às 9h, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), que integrará do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

“A UCDB tem como vocação abraçar essas causas — desde a instalação do juizado e tantos outros projetos e parcerias assinadas — para colocar em prática o que é próprio do educador Dom Bosco, que é o exercício da cidadania”, afirma o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

A coordenadora do curso de Direito da UCDB, professora Elaine Cler, destaca que “a mediação bem feita, realizada com todas as técnicas possíveis para a resolução do conflito, fará com que menos ações sejam propostas — pois as partes apreenderão lidar com suas demandas e bem resolvê-las — e com que o Judiciário será atingido por situações e necessidades que demandem habilidades do julgador”.

Segundo chefe de gabinete da corregedoria geral de Justiça, Mônica Lucchese Moreno, cedida pelo TJMS para atuar na unidade UCDB, serão oferecidos serviços gratuitos de orientações em casos como brigas entre vizinhos, casos de família, dívidas, entre outros. “O atendimento no Cejusc vai trazer celeridade para a solução do problema e sem custos para a população”, explica Mônica Lucchese.

Além de acelerar o judiciário, os acadêmicos também poderão enriquecer o aprendizado. “Hoje temos quase 2,5 mil alunos que estarão envolvidos no Cejusc desde o 4º semestre do curso de Direito, quando estudam a teoria da disciplina Mediação, Conciliação e Arbitragem, e poderão participar das audiências permitidas (sala de visualização real da sessão) e acompanhar as conciliações extrajudiciais, juntamente com professores da matéria e orientadores do Nuprajur”, completa a coordenadora.

A unidade funcionará das 7h às 14h, em duas unidades itinerantes e no complexo da Clínica-Escola UCDB, onde já estão instalados a 5ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e o Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur), contando com cinco salas para serem realizadas sessões de conciliação e mediação extrajudicial, mediação da justiça comum e dos juizados especiais.

Para a inauguração, além do Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, estarão o desembargador Divoncir Schreiner Maran, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, que ficará responsável pela mediação; e o desembargador Vladimir Abreu da Silva, responsável pela conciliação.