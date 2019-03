UCDB UCDB lança edital para concessão de bolsas de estudo social 2019

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) acaba de divulgar edital para concessão de Bolsa de Estudo Social para os alunos matriculados em 2019. Serão ofertadas bolsas de 100% e de 50% de desconto. Os interessados devem se inscrever exclusivamente em no Sistema de Informações Acadêmicas (Siia) até o dia 31 de março.(Leia o edital completo neste link e acesse os anexos I, anexo II e anexo III)

Para participar do processo de bolsa, o acadêmico deve estar regularmente matriculado em cursos de graduação da UCDB, atendendo aos seguintes pré-requisitos: não ser graduado, mesmo que em outra instituição de ensino; não ter vínculo acadêmico ativo com instituição de ensino superior pública e gratuita e/ou privada; não ter a Bolsa de Estudo Social anteriormente cancelada em decorrência de omissão ou divergência de informações prestadas, inidoneidade de documentos apresentados, pela ausência ou indeferimento da justificativa de rendimento acadêmico insuficiente; não usufruir de bolsa de estudo com recursos oriundos do Governo (federal, estadual, municipal e distrital); comprovar renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral de 100% (cem por cento); comprovar renda familiar per capita bruta de até três salários mínimos para a bolsa parcial de 50% ( cinquenta por cento); no momento da divulgação do resultado final e não possuir mais de três reprovações (dependências) em todos os períodos letivos cursados.

Para os candidatos matriculados nos cursos de educação a distância, fora do Polo de Campo Grande, o Formulário Eletrônico Socioeconômico da Bolsa de Estudo Social, deverá ser enviado pelo candidato/responsável legal, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR) em envelope identificado com nome completo, no seguinte endereço: UCDB - Av. Tamandaré, 6000– Bloco ADM – Central de Atendimento – Área de Gestão de Bolsas, Créditos e Financiamentos, Campo Grande/MS, CEP 79147-900 e envelope identificado, junto com as cópias legíveis dos documentos solicitados, de todas as pessoas que compõem o grupo familiar. A ausência de qualquer um desses documentos, poderá ocasionar o indeferimento do processo. Aos candidatos matriculados nos cursos de Educação a Distância cujo Polo seja Campo Grande, os documentos físicos deverão ser entregues pessoalmente pelo candidato/responsável legal, diretamente na área de Gestão de Bolsas, Créditos e Financiamentos.

O resultado do processo seletivo será publicado no endereço eletrônico ucdb.br/bolsa, no dia 9 de maio. O bolsista será submetido à análise de rendimento acadêmico, a fim de que seja constatada a sua aptidão para a renovação do benefício.

Mais informações:

Edital: http://www.ucdb.br/arquivosgerais/FIES2019/Edital_Bolsa_2019.pdf

Anexos I: http://www.ucdb.br/arquivosgerais/FIES2019/AnexoI.pdf

Anexo II: http://www.ucdb.br/arquivosgerais/FIES2019/AnexoII.pdf

Anexo III: http://www.ucdb.br/arquivosgerais/FIES2019/AnexoIII.pdf