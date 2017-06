Capital UCDB promove encontro para debater atuação de psicólogos nas organizações de trabalho

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em parceria com o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS realiza no dia 1º de julho encontro acadêmico para discussão da atuação dos profissionais da área nas organizações de trabalho. O evento terá início às 8 horas, no auditório da UCDB Centro, localizada à Rua Barão do Rio Branco, 1811, no Centro, Campo Grande.

De acordo com a professora do curso de Psicologia da UCDB, Dra. Eveli Vasconcelos, a iniciativa tem como objetivo discutir as possibilidades de atuação do psicólogo sob a ótica do acadêmico e as necessidades das organizações, de modo a levantar proposições que levem a uma participação cada vez mais efetiva e eficaz desse profissional na busca de resultados e no desenvolvimento da área.

“As mudanças profundas que esse campo tem sofrido nos últimos tempos e diante das novas conjunturas internas (à área) e externa (à sociedade) remetem as instituições comprometidas com a formação e atuação a necessidade de discutir acerca do papel desse profissional e buscar estratégias de desenvolvimento. Quanto ao foco de atuação dos psicólogos em Psicologia Organizacional e do Trabalho, é evidente a preocupação da UCDB na preparação de seus acadêmicos e de sua inserção no mercado”, explica a professora.

O evento é uma realização da Comissão de POT, coordenada pela psicóloga Jaciane T.R.Viera e pelos acadêmicos do sétimo semestre de Psicologia (matutino e noturno), inseridos no estágio básico - eixo trabalho, da graduação em Psicologia, supervisionado pela professora Dra. Eveli Vasconcelos.

As inscrições para acadêmicos e profissionais são gratuitas e podem ser feitas acessando o link. A programação completa pode ser encontrada aqui. Mais informações pelo telefone (67) 3382-4801, ou pelo e-mail politica@crpms.org.