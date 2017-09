UCDB promove mostra fotográfica “Campo Grande tem história” na Feira Central

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

Começa hoje (27), a partir das 19h na Feira Central, a mostra fotográfica “Campo Grande tem história” promovida pela coordenação do curso de História da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A exposição retrata a evolução da capital em 26 fotografias que expõem os mesmos pontos da cidade em duas versões: atualmente e na década de 1930.

“Em 2017, quando Campo Grande completa 40 anos como capital de Mato Grosso do Sul, a proposta é mostrar como a cidade é rica em história. Resgatamos pontos como a Praça Ari Coelho, a Matriz de Santo Antônio e o Mercadão Municipal para que o público veja a mudança que esses lugares sofreram com o passar dos anos”, explicou o coordenador do curso de História da UCDB, Roberto Figueiredo.

As fotos expostas que mostram os pontos de Campo Grande atualmente foram feitas por Roberto e as de 1930 foram resgatadas do Arquivo Histórico de Campo Grande (ARCA). A Mostra fotográfica segue até domingo (4/10) e estará aberta ao público no mesmo horário de funcionamento da Feira Central — quinta-feira e sexta-feira a partir das 16h e no sábado e domingo a partir das 12h.