Resultado Vestibular de Inverno UCDB 2017 UCDB realiza Vestibular de Inverno 2017; resultado sai amanhã

Centenas de candidatos realizaram as provas do Vestibular de Inverno 2017, na manhã de domingo (2), no campus da Avenida Tamandaré, na Capital. O resultado será divulgado na terça-feira (4), na Área do Candidato, no hotsite do processo seletivo (www.ucdb.br/vestibular). Os aprovados têm entra terça-feira e quarta-feira para se matricularem na Instituição.

Os documentos necessários são histórico escolar do ensino médio; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade; duas fotos 3 x 4, CPF do titular e do responsável; título de eleitor se maior de 18 anos; comprovante de residência. Os que optarem pela nota do Enem (2016 e 2015), devem apresentar impresssos o número de inscrição e a pontuação obtida na prova.

Maria Fernanda Pereira Mendonça, de 17 anos, foi uma das candidatas que realizou a prova no domingo. Segundo ela, a escolha pela UCDB se deu pela qualidade do curso que pretende fazer, o de Direito. "Já tinha feito a prova no começo do ano, passei, mas acabei não iniciando o curso. Agora pensei bem e decidi que é o curso que quero fazer mesmo", disse a estudante, que era de Camapuã e agora reside em Campo Grande.

Seis amigos do terceiro ano do Colégio Harmonia decidiram enfrentar juntos o desafio do Vestibular. O grupo pretende manter o contato estudando na Instituição. "Temos enrtre 17 e 18 anos e é nosso primeiro vestibular. Escolhemos a UCDB pela qualidade do ensino", destacaram Leonardo Pires e Juliana Passos, que falaram em nome dos amigos. Dos seis, alguns pretendem cursar Direito e outros Administração.

Mais informações sobre o Vestibular UCDB podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-3300.