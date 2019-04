UCDB UCDB recebe a visita dos estudantes da Escola General Ozório

“É uma experiência interessante, porque expande bastante a visão que, normalmente, temos sobre os cursos de graduação e a estrutura da Universidade”, comentou Leticia Tonon, de 16 anos, sobre a vivência proporcionada pelo Dia de Campus. Nesta terça-feira (23), a estudante e outros 28 jovens que cursam o ensino médio na Escola General Osório estiveram na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) para conhecerem o ambiente universitário.

Por meio da visita, proporcionada pela Área de Relacionamentos (SeR) da Instituição, os alunos puderam esclarecer dúvidas com acadêmicos e professores a respeito das graduações oferecidas, além de conhecer a estrutura da Católica. O grupo esteve na Fazenda-Escola, voltada para o desenvolvimento de pesquisas na área de Ciências Agrárias, e também no campus Tamandaré, quando conheceu os laboratórios, projetos de extensão e espaços como o Biotério, a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro e a Paróquia Universitária São João Bosco.

Voltado para os estudantes do ensino médio, o Dia de Campus é realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras. Escolas interessadas em proporcionar essa experiência aos alunos podem agendar a visita por meio do número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.