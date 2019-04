UCDB UCDB recebe visita dos alunos do Colégio Professora Maria Lago Barcellos da Funlec

Nesta quinta-feira (11), estudantes da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec) – Colégio Professora Maria Lago Barcellos participaram do Dia de Campus, promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A visita teve início na Fazenda-Escola, onde os 29 alunos puderam saber mais a respeito das pesquisas desenvolvidas na área de ciências agrárias por meio dos cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária.

Já no campus Tamandaré, entre os locais visitados, os estudantes passaram pelo Pátio UCDB, pela Paróquia Universitária São João Bosco, Biotério e a Biblioteca Pe. Felix Zavattaro. Além disso, também estiveram no Laboratório de Comunicação (Labcom), quando conheceram o estúdio de televisão voltado para os acadêmicos de Comunicação Social e a Rádio FM Educativa UCDB (91.5).

Segundo a estudante Ana Luiza Meireles, de 17 anos, a oportunidade de vivenciar o ambiente universitário ainda no ensino médio, ajuda muito na escolha de qual carreira seguir. “Acrescenta bastante na nossa decisão profissional, pois podemos tirar várias dúvidas sobre a infraestrutura, os cursos que a Universidade oferece e como funciona o processo de seleção”, comentou a jovem.

De acordo com a coordenadora do ensino médio da escola, Maristela Vieira, é visível a mudança de comportamento dos estudantes após a visita à Católica. “Os alunos saíram daqui mais amadurecidos em relação a qual graduação cursar. Por isso que esse contato com a Universidade é um momento extremamente importante para eles, principalmente para os alunos do terceiro ano”, pontuou Maristela.

O Dia de Campus é realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras, com o intuito de promover a vivência acadêmica e ajudar os estudantes na escolha de qual carreira seguir. Escolas interessadas em proporcionar essa experiência aos alunos podem agendar a visita por meio do telefone (67) 3312-3562.

Confira todas as fotos do Dia de Campus ao acessar a galeria, basta clicar aqui.