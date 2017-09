UCDB sedia na próxima semana seminários voltados para educação indígena e sustentabilidade

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

Entre a próxima segunda-feira (18) e quarta-feira (20), acontece na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) o VII Seminário de Povos Indígenas e Sustentabilidade e também o II Seminário do Observatório da Educação Indígena (UCDB/CAPES). As inscrições para os eventos já estão abertas e podem ser feitos por meio do site da Católica, basta clicar aqui.

Seminários são realizados pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Interculturalidade, Observatório da Educação/Educação Indígena e o Núcleo de Estudos e Pesquisa das Populações Indígenas (NEPPI).

Objetivo das ações é oportunizar um espaço de discussão e socialização de pesquisas e trabalhos sobre o tema “Formação superior e saberes e conhecimentos indígenas”, de forma a contribuir para a formação de profissionais indígenas e não indígenas, para que eles atendam as demandas das comunidades e da sociedade em geral.

Dentro do tema central devem ser abordados também: Educação Escolar indígena; Educação Superior indígena; Criança e Infância ; Línguas indígenas; Identidade e diferença; As novas tecnologias digitais; Desenvolvimento Local, Território e territorialidade; Formação de professores e Políticas públicas.

Os dois eventos são voltados para pesquisadores e lideranças indígenas e não indígenas e será realizado no Anfiteatro do bloco A das 19h30 às 21h30. Mais informações a respeito podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-3588 e 3312-3604.