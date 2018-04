Oportunidade UEMS abre 260 vagas em 54 cursos de graduação "É de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital"

Foto: Chico Ribeiro / Portal do MS

A Diretoria de Registro Acadêmico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), publicou edital com 260 vagas em 54 cursos de graduação nos diversos campi da instituição e os critérios para o ingresso de portador de diploma de curso superior para ingresso em novo curso de graduação.

O edital destaca que, “É de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página da Uems na internet, no endereço eletrônico”.

TABELA DE VAGAS POR UNIDADE



Os pedidos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, nos dias 16 e 17 de abril de 2018, com a seguinte documentação:

– Requerimento para Ingresso como Portador de Diploma, devidamente preenchido, ANEXO II do edital;

– Diploma de curso superior de graduação, devidamente registrado – uma cópia;

– Histórico escolar do curso de graduação, contendo carga horária e notas das disciplinas cursadas com aprovação – uma cópia;

– Tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar do histórico escolar;

– Programas das disciplinas cursadas com aprovação, devidamente visadas pela instituição de ensino superior – uma cópia.