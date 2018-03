Oportunidade UEMS abre concurso para professor com salário inicial de R$ 12,6 mil 'As duas vagas são para Campo Grande e exigem, pelo menos, graduação em pedagogia ou normal superior'

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu concurso público para professores adjuntos, com duas vagas e salário inicial de R$ 12,6 mil. O edital foi publicado, terça-feira (6).

As duas vagas são para Campo Grande e exigem, pelo menos, graduação em pedagogia ou normal superior; doutorado em educação; e ter concluído no mínimo duas orientações em programas de pós-graduação de mestrado ou doutorado.

As inscrições poderão ser feita pelos Correios a partir desta terça-feira até o dia 28 de março. Para se inscrever, é necessário pagamento de taxa de inscrição de R$ 203,52 - é possível solicitar isenção.

O concurso será composto de uma prova escrita , que será realizada no dia 3 de maio, uma prova edidática, que ocorrerá entre os dias 9 e 10 de maio, e uma prova de títulos, sem data para realização.

Para consultar o edital do processo seletivo, acesse o Diário do Estado, entre as páginas 53 e 58.