Oportunidade Uems abre vagas para professores com salários de R$ 8,4 mil "Antes de fazer os testes, o concorrente precisa se inscrever na seleção"

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrição para professor temporário com salários de R$ 8,4 mil. O edital está no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27) e pode ser conferido a partir da página 15.

De acordo com o documento, a seleção é para convocação de aulas temporárias e cadastro reserva da Uems. A remuneração dos selecionados vai de R$ 1.156 a 8.442, de acordo com o nível de formação e carga horária.

As vagas são para os campus de Campo Grande, Paranaíba, Ponta Porã, Jardim e Dourados.

Os candidatos passarão por provas de títulos e didática em Paranaíba. Antes de fazer os testes, o concorrente precisa se inscrever na seleção acessando o site www.uems.br.

Ainda de acordo com o edital, serão selecionados profissionais para atuarem em aulas de ciências sociais, direito, filosofia e história.

O edital esclarece que a classificação não assegura ao candidato o ingresso no cargo automaticamente. "Apenas a expectativa de direito à contratação".