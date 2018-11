UEMS UEMS altera cronograma de concurso para área de Administração

Em edital publicado na última sexta-feira, dia 23 de novembro, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), alterou o cronograma das provas do concurso público docente (Edital 66/2018-RTR/UEMS), para a área de Administração I.

O novo cronograma, com as novas datas, está disponível no site concursos.uems.br ou no anexo abaixo.

As demais áreas do concurso permanecem com as mesmas datas.

Anexos:

EDITAL DE RETIFICAÇÃO