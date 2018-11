Arte e educação Uems Campo Grande realiza evento que reúne cultura negra, arte e educação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) de Campo Grande, realiza de 19 a 21 de novembro, o evento Intervenções Negras: Cultura Negra, Arte e Educação. A realização é do Grupo de Estudos e Pesquisa em Política e Planejamento Educacional, História Formação de Professores e Educação para as Relações Étnico-Raciais (GEPPEHER), com apoio do Grupo Trabalhos, Estudos Zumbi (TEZ), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Águas Guariroba.

O evento inicia nesta segunda-feira (19.11), com apresentação cultural e uma mesa redonda.

Amanhã, prossegue com mais discussões e uma oficina de turbantes e tranças. Na quarta-feira (21.11), pelo projeto Cineclube Uems, haverá a exibição do filme Quanto Vale ou é Por Quilo, seguido de debate e roda de conversa com estudantes cotistas.

Confira da programação do Intervenções Negras 2018.