Formação de Editores de livros Uems de Campo Grande oferece curso de formação de editores

O curso de Bacharelado em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) vai oferecer a oficina de “Formação de Editores de livros: Um panorama da aquisição à impressão”, ministrada pelo editor Marcos Simas. O curso será realizado nos dias 4 e 5 de maio, das 13h às 17h, no bloco Amarelo da Unidade da Uems em Campo Grande, na avenida Dom Antonio Barbosa, 4.155, em frente ao Conjunto José Abrão.Segundo o professor doutor Nataniel Gomes, articulador da oficina, o curso abre as portas para trabalhar em editora e conhecer o mercado editorial brasileiro. Marcos Simas tem quase 30 anos de experiência no mercado editorial, passou pelas principais editoras brasileiras e possui formação na Universidade Metodista, em São Paulo e vários cursos pela Universidade de Chicago.

Ainda no dia 5 de maio, às 19h, Marcos fará uma palestra com o tema “Oportunidades profissionais do mercado editorial: diante de variadas possibilidades, veja em qual você se encaixa”. A oficina e a palestra são gratuitas e as inscrições podem ser feitas na hora do evento.