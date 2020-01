16 cursos Uems de Dourados oferta mais de 600 vagas em 16 cursos neste ano

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) oferece 615 vagas para os 16 cursos da unidade de Dourados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2020.

As vagas já estão disponíveis para consulta no site http://sisu.mec.gov.br e as inscrições ocorrerão de 21 a 24 de janeiro.

As oportunidades são para nove cursos de Bacharelado: Ciência da Computação (40 vagas), Ciências Biológicas (25), Direito (50), Enfermagem (50), Engenharia Ambiental e Sanitária (50), Engenharia Física (40), Química Industrial (25), Sistema de Informação (40) e Turismo (40).

Além de sete cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas (25 vagas), Física (40), Letras Português-Espanhol (40), Letras Português-Inglês (40), Matemática (40), Pedagogia (40) e Química (30).

Em 2020, a Uems oferece 2.163 vagas para 54 cursos de graduação.Todos os cursos da Uems reservam 20% das vagas para negros e 10% para indígenas, para pessoas que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Uems

A Uems está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A Universidade possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EaD, além de 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados.

A UEMS ainda conta com 11 Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (Cepex), que são referência em diversas áreas na Universidade. A UEMS é a primeira do Brasil garantir a inclusão de indígenas (10% das vagas) em todos os cursos de graduação; e a terceira a adotar cota racial (20% das vagas) no País.