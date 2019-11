UEMS em Mundo Novo realiza II Workshop sobre Reserva de PatrimÃ´nio Natural

Workshop UEMS em Mundo Novo realiza II Workshop sobre Reserva de Patrimônio Natural

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Mundo Novo, realizará essa semana o II Workshop sobre Reserva de Patrimônio Natural. O evento será na sexta-feira, dia 29 de novembro, e trabalhará o tema “RPPN Ernesto Vargas Baptista e o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na secretaria da UEMS/Mundo Novo.

O evento é fruto de uma parceria da UEMS com a família Vargas Baptista e será no anfiteatro da UEMS/Mundo Novo. Podem participar alunos e professores da UEMS e também da rede pública e particular de ensino, além da comunidade em geral de Mundo Novo, Eldorado, Guaíra/PR e região.

O representante da Itaipu Binacional, Gilmar Secco, destacou que o evento é uma oportunidade importante para conhecer um pouco mais sobre RPPN – Reserva Natural do Patrimônio Particular. “As RPPNs são uma oportunidade interessante de melhor aproveitarmos as áreas verdes existentes em grande parte de nossos municípios para buscar alternativas de melhorar a receita, através do ICMs Ecológico”, ressalta.

Entre os principais objetivos do encontro estão: divulgar a importância, a função e a contribuição das Reservas Particulares do Patrimônio Natural para a conservação da natureza e seu potencial de conectividade física e funcional com outras áreas protegidas.

Além de debater a respeito do corredor de biodiversidade do Rio Paraná, que envolve parcelas dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e áreas do Paraguai e Argentina. E também divulgar a importância, a função e a contribuição das wetlands (áreas frágeis e de grande importância para a manutenção da biodiversidade, regulação de fluxo hídrico e estocagem de carbono).

Durante o evento também serão divulgadas as propostas da Carta do I Seminário Estadual da Água – 2019, que contém sugestões para aprimoramento da gestão das águas e desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul nas Bacias do Paraná e Paraguai. Também será comemorado a colocação da UEMS/Mundo Novo no Prêmio do 23º Concurso de Inovação – Enap 2019. O Workshop conta diversos apoiadores e vasta programação.

“ A parceria com a RPPN Ernesto Vargas Baptista é importantíssima para a realização dessa segunda edição do Workshop. Acredito que é por meio da comunhão com outras diferentes instituições e órgãos que vamos impulsionar esses temas. Esse é um evento importante para o Estado. ”, destaca o gerente da UEMS/Mundo Novo e organizador do evento, Prof. Leandro Marra.

Reserva Particular do Patrimônio Natural

A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – Ernesto Vargas Baptista é uma Unidade de Conservação, criada em área remanescente em Porto Morumbi, a 20 Km de Eldorado-MS. Ernesto, nos anos 50, com seu irmão Leocindo, é considerado o fundador de Porto Morumbi. A RPPN fica no bioma Mata Atlântica, em área definida como de prioridade extremamente alta para conservação pelo Ministério do Meio Ambiente. A localização geográfica é estratégica, encravada em área de relevância ambiental local, regional, nacional e internacional e de grande beleza cênica. Em extensão aproximada de 750m limita-se a oeste com a margem direita do Rio Paraná, em seu último trecho livre de represamento antes do Lago de Itaipu Binacional. A reserva foi classificada pelo Imasul como wetland.

Confira a programação:

7h30min – Credenciamento

8h – Boas-vindas, abertura e leitura da Carta do I Seminário Estadual da Água.

Palestra 1: “A RPPN Ernesto Vargas Bapsta: diversos olhares”. Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão (Gestora da RPPN e Diretora da Ambiente Engenharia).

9h – Coffee break

9h15min – Palestra 2: “Acciones de conservación de Itaipu Binacional Margen Derecha”. Eng. Agrônomo Carlos Flores (Itaipu Binacional/PY).

9h45min – Palestra 3: “Reserva de Biosfera Itaipu: sítio para la innovación en sostenibilidad”. Eng. Ambiental Walter Groehn (Itaipu Binacional/PY).

10h15min – Palestra 4: “Rios Iguatemi e Paraná: sedimentos e vida útil da Usina de Itaipu Binacional”. Me. Anderson Braga Mendes (Engenheiro, Mestre em Recursos Hídricos – Itaipu Binacional/BR).

11h15min – Palestra 5 – “Áreas Úmidas: uma pesquisa-ação nas dimensões socioambiental e histórica da cidade de Amambai/MS”. Prof. Dr. Fabrício Antonio Deffacci (Coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos – UEMS/Ponta Porã/Amambai).

11h30min – Intervalo para o almoço (livre)

13h – PAINEL 1 – Mediação: Prof. Dr. Leandro Marciano Marra (UEMS/ Mundo Novo) – Relatoria: Prof. Dr. Leandro Fleck e Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão (Gestora da RPPN e Diretora da Ambiente Engenharia).

Tema 1: “O Pagamento de Serviços Ambientais”. Dr. Oswaldo José Bruno (Engenheiro da Fundação Florestal do Estado de São Paulo).

Tema 2: “Como desenvolver o potencial turístico do Rio Paraná na região do Cone Sul de MS”. Lejania Ribeiro (Associada da Visit Pantanal e Proprietária da Buriti Turismo – Convidada pelo Sebrae-MS).

Tema 3: “Estocagem de carbono: RPPN Ernesto Vargas Baptista e diferentes sistemas de manejo em seu entorno no distrito de Porto Morumbi, Eldorado/MS”. Prof. Dr. Jean Sérgio Rosset (UEMS/ Mundo Novo).

Debate

15h – Coffee break

15h30min – PAINEL 2 – Mediação: Prof. Dr. Marcelo Leandro Bueno (UEMS/Mundo Novo) – Relatoria: Profa. Dra. Selene Cristina de Pierri Castilho e Profa. Dra. Vanessa Pontara (UEMS/Mundo Novo).

Tema 1: “Ictiofauna da Bacia Paraná-Paraguai: situação atual e perspectivas futuras”. Profa. Dra. Valéria Flávia Basta da Silva (UEMS/Mundo Novo).

Tema 2: “O marco legal das RPPNs e conexões com o Código Florestal”. Dr. Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto (Promotora de Justiça – Comarca de Mundo Novo/MS).

Tema 3: “Áreas úmidas: a importância de sua conservação”. Dra. Luciana Carla Mancino (UEMS/ Aquidauana/ CEMAP).

Debate

17h – Encerramento e considerações finais. Sorteio de brindes (Livros “Celebrando a Vida. 1918-2018. Ernesto Vargas Bapsta”).