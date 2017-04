Educação Uems encerra Semana Indígena com simpósio sobre saúde

Após realizar a abertura da Semana dos Povos Indígenas e o Fórum do Povo Kinikinau, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) encerra a semana de homenagens aos povos indígenas com a realização do primeiro “Simpósio de Cultura e S aúde Indígena”, organizado pelo curso de Medicina.

O evento será neste sábado (29), a partir das 7h30, no Auditório da Uems em Campo Grande, na Rodovia MS 080, em frente ao Conjunto José Abrão.

As discussões serão sobre a saúde da mulher indígena, em aspectos ambulatoriais, do sono, psicológicos, inclusive com apresentação de pesquisas realizadas com esse grupo.

Participarão dos debates representantes do Fórum de Caciques e de aldeias de MS, médicos, professores e pesquisadores, antropólogos, que serão divididos em duas mesas de discussões: uma sobre a saúde da mulher indígena e outra sobre a cultura indígena.

O debate é aberto a toda a população e contará com a participação dos alunos de Medicina e os alunos da Pós-Graduação em Língua e Cultura Terena, da Uems. As inscrições serão realizadas no local. Confira a programação.