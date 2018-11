Uems Uems realiza I Encontro de Egressos e Egressas Indígenas

Neste sábado e domingo (10 e 11.11), ocorre o I Encontro de Egressos e Egressas Indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) no anfiteatro Central Dourados, da Unidade de Dourados. O evento discutirá o tema “Diálogos da Pós-Formação: Novos sujeitos, novos olhares”.

A palestra de abertura “A presença indígena nas universidades: das primeiras discussões ao momento atual” será ministrada pelo professor doutor Antônio Carlos de Souza Lima, do programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Na manhã de sábado, também acontecerá a palestra “Ações Afirmativas na Uems: Conquistas e desafios”, com a professora Beatriz dos Santos Landa, da Uems.

No período vespertino serão realizadas quatro mesas redondas:

Políticas afirmativas para a permanência e na Pós-Graduação: Desafios e possibilidades;

Desafios na formação e na pós-formação: Licenciaturas;

Desafios na formação e na pós-formação: Bacharelados e tecnológicos;

Desafios na formação e na pós-formação: Os reflexos da participação de indígenas na política contemporânea.

Os Grupos de Trabalho (GTs) farão as discussões no domingo, no hotel Grandelli, com encerramento às 12h. O evento é realizado pela Uems e pelo programa Rede de Saberes, com o apoio da Fundação Ford.

Uems

A Universidade Estado de MS foi a primeira universidade brasileira a reservar 10% de vagas de todos os cursos para indígenas. Atualmente, a Uems tem cerca de 300 indígenas matriculados e já formou, aproximadamente, 200. Confira a programação.

Data: 10 de novembro de 2018

Local: Anfiteatro A da Uems (unidade Dourados)

Horário: das 8h às 19h

Data: 11 de novembro de 2018

Local: Hotel Grandelli

Horário: das 8 às 12h

Informações: Rede de Saberes (67) 3902-2635