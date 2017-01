Educação UEMS tem 394 vagas em especializações para professores da rede estadual

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulga o edital de abertura do processo seletivo com 394 vagas remanescentes aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na Área Educacional para professores efetivos da Rede Pública Estadual, de acordo com convênio com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Os cursos são ofertados em Campo Grande (6 cursos), Dourados (3), Coxim (1) e Paranaíba (1).

Em Campo Grande são 21 vagas para o curso de Educação Científica; 48 para Linguística: a Ciência da Língua; 33 para Educação Especial – Deficiência Auditiva/Surdez; 19 para Educação Especial – Deficiência Intelectual; 30 para Multiletramentos e Processos Autorais na Educação Básica; e 17 vagas para o curso de Currículo e Diversidade: Gênero, Raça e Etnia.

Para Dourados são oferecidos os cursos de Educação Científica (37 vagas); Linguística: a Ciência da Língua (50); e Currículo e Diversidade: Gênero, Raça e Etnia (29). Em Coxim são 30 vagas para a especialização em Linguística: a Ciência da Língua e em Paranaíba o curso de Linguística, a Ciência da Língua, oferta 80 vagas.

As inscrições no processo seletivo serão realizadas na Central de Matrícula Digital, sob responsabilidade da SED. O período de inscrição online vai de 1º a 15 de fevereiro. A homologação das inscrições dos candidatos será divulgada no dia 24 de fevereiro e o período de matrículas acontece de 2 a 10 de março, com início das aulas previsto para março.

Confira o edital neste link.