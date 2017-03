Oportunidade UFGD abre inscrições para Programa de Pós-Graduação para alunos especiais "História e Ciência e Tecnologia de Alimentos"

A UFGD está com dois Programas de Pós-graduação (PPGs) inscrevendo os interessados em cursar disciplina como alunos especiais: História e Ciência e Tecnologia de Alimentos.

O Programa em História inscreve os interessados até 23 de março e oferece cinco opções de disciplinas. A seleção será realizada a critério do docente responsável, considerando o perfil dos candidatos e a disponibilidade de vagas. O candidato saberá do resultado final em 27 de março e as aulas começarão em 03 de abril.

Já o Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos encerrará as inscrições em 24 de março e oferece três opções de disciplinas. A seleção será realizada pelo docente responsável pela disciplina, mediante a análise da carta de intenção e do currículo do candidato. O resultado será divulgado em 28 de março.

Para os dois Programas, a taxa de inscrição é de R$ 9,37 e não é necessário pagar matrícula.

Aluno especial-Vantagens

Os alunos especiais são estudantes que farão uma disciplina da pós-graduação com as mesmas exigências que são cobradas de um aluno regular, só que cursando apenas uma disciplina da grade. Essa experiência é interessante para quem quer conhecer os programas e as linhas de pesquisa para, no futuro, definir melhor a proposta de projeto de pesquisa e tentar seleção como aluno regular.



Como aluno especial, há, ainda, a oportunidade de conhecer e se aproximar das pesquisas e dos professores do programa em que pretende entrar e ir se ambientando com a rotina de estudos. Além disso, o crédito já cumprido pode ser aproveitado quando se tornar aluno regular, ganhando tempo.



A disciplina isolada também é interessante para estudantes regulares que precisam aprofundar-se na temática oferecida em disciplina de outro programa. (Com assessoria).