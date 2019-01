UFGD UFGD abrirá inscrições para a Universidade Aberta à Pessoa Idosa

De 28 de janeiro a 06 de fevereiro, a UFGD fará matrículas para pessoas com 55 anos de idade ou mais, que queiram cursar até duas disciplinas dos cursos de graduação da universidade, com o status de “aluno idoso”. São 171 vagas disponíveis em 34 disciplinas, e o único requisito é que a pessoa tenha concluído o Ensino Médio. A inscrição e o curso são gratuitos e as aulas serão iniciadas no dia 11 de fevereiro.

As vagas em cursos de graduação são parte do projeto Universidade Aberta à Pessoa Idosa, anteriormente denominado Terceira Idade na Universidade. O objetivo é promover uma troca: a universidade leva ao público idoso a oportunidade de participar de atividades de ensino, de saúde, de lazer e de cultura. Em troca, as pessoas da terceira idade compartilham seus conhecimentos com estudantes, professores e pesquisadores da universidade.

Os interessados em se inscrever como aluno ou aluna idoso deverão comparecer das 07h às 11h e das 13h às 19h na Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) da UFGD, localizada na Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761). Os documentos necessários para a inscrição são: carteira de identidade, original e cópia; ficha de inscrição preenchida; comprovante de conclusão do ensino médio ou nível mais elevado, original e cópia.

Além de abrir as portas das salas de aula para os idosos, a UFGD também disponibiliza outras atividades para este público, que são realizadas ao longo do ano nos CRAS e Centros de Convivência de Dourados, conforme o calendário de atividades definido pela da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) da UFGD.

As disciplinas são oferecidas em vários cursos e estão descritas nos editais disponíveis no link: https://www.ufgd.edu.br/editais/proex.