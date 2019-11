Dourados UFGD encerra nesta sexta-feira inscrições para mestrado e doutorado Oportunidades são para 20 cursos em diferentes áreas

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na cidade de mesmo nome no sul de Mato Grosso do Sul, encerra nesta sexta-feira (8) as inscrições para 20 cursos de mestrado e doutorado. Há reserva de vagas para estudantes negros, indígenas e deficientes.

As vagas são para os seguintes cursos de pós-graduação: Agronegócios; Agronomia; Alimentos, Nutrição e Saúde; Antropologia; Biodiversidade e Meio Ambiente; Ciência e Tecnologia Ambiental; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências da Saúde; Educação; Educação e Territorialidade; Engenharia Agrícola; Entomologia e Conservação da Biodiversidade; Fronteiras e Direitos Humanos; Geografia; História; Letras; Psicologia; Química; Sociologia e Zootecnia.

Cada programa de pós-graduação tem seu próprio regulamento, indicando quais documentos são requisitados para a inscrição, e quais são as formas de avaliação dos candidatos. Em geral, todos realizam provas de suficiência em língua estrangeira (inglês ou espanhol), provas de conhecimento específico da área, e avaliação do currículo Lattes.

Em algumas seleções, há necessidade do candidato escrever um projeto de pesquisa, e outros cursos pede que o candidato apresente e defenda seu currículo e projeto de pesquisa. A maioria dos cursos cobra uma taxa de inscrição para os candidatos da seleção.

Para saber quais são os documentos exigidos e quais os critérios de avaliação do curso, é necessário ler todo o edital de abertura de inscrição do curso o qual você tem interesse. Clique aqui para se inscrever e conferir os editais.