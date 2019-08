UFGD UFGD está com inscrições abertas para Vestibular 2020 A taxa de inscrição é de R$ 100 e candidatos podem pedir isenção até 13 de setembro

Os estudantes devem ficar atentos, as inscrições para o Vestibular 220 da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) já estão abertas. Os candidatos devem se inscrever pela internet até o dia 14 de outubro e a taxa é de R$ 100.

Para participar, o candidato deve acessar o site da UFGD, preencher os dados no cadastro, imprimir a Guia de Recolhimento e pagar a taxa. A universidade alerta que, para efetivar a inscrição, não é necessário enviar documentação, com exceção de casos de atendimento diferenciado ou isenção de inscrição.

As inscrições vão até o dia 14 de outubro e o candidato que, comprovadamente, não tiver recursos para pagar a inscrição pode pedir a isenção da taxa até dia 13 de setembro. As provas do Vestibular 2020 vão acontecer no dia 24 de novembro. Pela manhã, haverá a prova de Redação, das 8h as 10h30. À tarde acontecerão as Provas Objetivas, das 14h às 18h. O resultado final será divulgado no dia 16 de janeiro de 2020.

A UFGD disponibiliza 982 vagas, nas modalidades presencial e a distância. A universidade reserva metade das vagas para alunos de escolas públicas com renda superior e inferior a um salário mínimo e meio, incluindo também indígenas, pretos, pardos e pessoa com deficiência.

As vagas estão distribuídas para os seguintes cursos: Administração / Agronomia / Artes Cênicas / Biotecnologia / Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) / Ciências Contábeis / Ciências Econômicas / Ciências Sociais / Direito / Educação Física / Engenharia Agrícola / Engenharia Civil / Engenharia da Computação / Engenharia de Alimentos / Engenharia de Aquicultura / Engenharia de Energia / Engenharia de Produção / Engenharia Mecânica / Física / Geografia / Gestão Ambiental / História / Letras / Letras-Libras (a Distância) / Matemática / Matemática (2º semestre) / Medicina / Medicina (2º semestre) / Nutrição / Pedagogia / Psicologia / Química (Bacharelado) / Química (Licenciatura vespertino) / Química (Licenciatura noturno) / Relações Internacionais / Sistemas de Informação e Zootecnia.