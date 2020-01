UFGD UFGD publica o resultado final do Vestibular 2020

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) publicou na página do Centro de Seleção (https://cs.ufgd.edu.br/) os editais com a lista dos candidatos classificados por ordem de desempenho no Vestibular 2020 para 33 cursos e nos vestibulares específicos para as licenciaturas em Letras/Libras e em Educação no Campo. Somando as vagas oferecidas nos três vestibulares, a universidade poderá receber 1.072 novos estudantes para o ano letivo de 2020.

Além da lista por ordem de desempenho, o Centro de Seleção também publicou os editais de convocação para matrícula em 1ª Chamada. Os convocados terão de 20 a 22 de janeiro para realizar a matrícula, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Faculdade do respectivo curso, localizada na Unidade 2 da UFGD. Antes de procurar a Faculdade para fazer a matrícula, os candidatos de escola pública que foram convocados para vagas das políticas de ações afirmativas precisarão passar pelas comissões de análise de renda (no Bloco C – sala 103), de heteroidentificação (no Bloco C - sala 105) ou de pessoa com deficiência (no Numiac - Centro de Convivência), de acordo com cada caso.

Para os cursos de Direito e Relações Internacionais, a matrícula e a análise de renda serão feitas no prédio da FADIR, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 2.100, esquina com Manoel Santiago, no Jardim da Figueira. No entanto, caso o candidato precise passar pelas comissões de heteroidentificação ou de pessoa com deficiência, será necessário ir primeiro para a Unidade 2 (Cidade Universitária).

Já para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Letras/Libras, a matrícula e a análise de renda acontecerão na sede da EaD, que fica no Centro de Dourados, na Rua Benjamin Constant, 685. Quem foi aprovado pelas políticas afirmativas deve se dirigir primeiro para a Unidade 2 (Cidade Universitária), onde estão as comissões de heteroidentificação (no Bloco C) e de pessoa com deficiência (no Numiac - Centro de Convivência), de acordo com cada caso.

OUTRAS CHAMADAS

Com as vagas que não forem preenchidas neste primeiro momento, outras chamadas serão abertas, convocando os próximos classificados. A 2ª Chamada será publicada em 24 de janeiro para que as matrículas sejam feitas nos dias 27 e 28 de janeiro. Enquanto que a 3ª Chamada será publicada em 31 de janeiro para as matrículas em 3 e 4 de fevereiro. Depois disso, o novo calendário de chamadas será divulgado em 7 de fevereiro.

Os candidatos podem consultar a classificação final e o desempenho individual por meio da área restrita (http://arearestrita.ufgd.edu.br/).

SISU

Além do Vestibular, outra forma de entrar na UFGD é utilizando a nota do ENEM no SISU (Sistema de Seleção Unificada). Serão 909 vagas para 33 cursos da UFGD. A seleção é organizada pelo Ministério da Educação e as inscrições serão de 21 a 24 de janeiro.