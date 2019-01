UFGD UFGD sediará de evento nacional de formação de voluntariado

A reitora da UFGD, Liane Calarge, recebeu na última sexta-feira (11) a coordenação da 63ª Concafras PSE – Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita. As duas universidades localizadas na Cidade Universitária, UFGD e Uems, sediarão o evento que ocorrerá de 2 a 5 de março, envolvendo mais de mil pessoas.

Durante a reunião, a reitora colocou a UFGD como grande parceira e destacou a importância da participação dos jovens universitários em atividades de voluntariado, especialmente como forma de evitar a solidão, a depressão e o suicídio. “Muitos jovens gostam de voluntariado e querem fazer, mas muitos vieram de fora e têm dificuldade de encontrar onde essas ações acontecem em Dourados. A Concafras pode ajudar nessa aproximação”, comentou a reitora, que inclusive participou da edição de 2006 em Campo Grande e confirmou a presença no evento de Dourados este ano.

As ações de assistência e promoção social acontecerão no Lar do Idoso, Estrela Porã, Estrela Hori, Casa da Prece (Vila Cachoeirinha), Praça Antônio João e no Parque dos Ipês. A programação contempla mais de 50 cursos teórico-práticos, além de muita música, confraternização, troca de experiências e dinâmicas . A participação é aberta para qualquer pessoa, independente da opção religiosa. Muitos dos temas abordados agregam participantes de diferentes religiões como a prevenção ao suicídio, a conscientização contra o aborto e o combate à depressão e ao uso de drogas.

Além disso, como o evento irá atrair vários participantes do Paraguai, Argentina e Bolívia, a organização está em busca de voluntários que falem espanhol para intermediar o diálogo com os estrangeiros. Quem quiser colaborar como tradutor e receber certificado pode entrar em contato com a Comissão de Relações Internacionais pelo e-mail: concafras.douradosms2019@gmail.com.

O coordenador local da 63ª Concafras, Humberto Luiz Ribeiro, explicou que a edição de Dourados tem potencial para ser uma das melhores em infraestrutura dos últimos 60 anos, justamente pela ótima infraestrutura para os cursos, para os momentos coletivos no Auditório Central e também pelos espaços de convivência, alimentação e alojamento, que as duas universidades do campus estão disponibilizando aos caravaneiros.

As inscrições estão abertas, podem ser realizadas na página do evento (http://www.concafras.com/site/concafras/), e incluem refeições durante o evento (café da manhã, almoço e jantar), alojamento e um livro sobre o congresso.

O público é formado por voluntários, simpatizantes, trabalhadores espíritas e pessoas em geral que têm interesse nas mais diversas áreas de assistência e promoção social como atendimento a crianças, adolescentes, idosos, gestantes e outros grupos sociais.

No Brasil, o evento acontecerá ao mesmo tempo nos municípios de Boa Vista (RR), Lucas do Rio Verde (MT), Piranhas (AL) e São Carlos (SP), envolvendo milhares de pessoas no feriado de Carnaval.

SOBRE A CONCAFRAS

A CONCAFRAS-PSE - Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita - é um encontro anual de trabalhadores espíritas realizado há 63 anos. Realizada sempre no período de Carnaval, o evento promove a fundação e aperfeiçoamento de centenas de trabalhos de assistência e promoção social espírita em todo o país.