UFMS abre inscrições para processo seletivo de professor temporário na segunda

A Universidade de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre na próxima segunda-feira (1°) o prazo de inscrições para o processo seletivo de professores temporários. Há vagas para os campus de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Segundo o edital, há vagas para Medicina/Urologia (1); Enfermagem/Enfermagem Médico- Cirúrgica (1); Biologia Geral (1); Química (1); Matemática (1); Ciência da computação/ Sistemas de informação (1) e Ciências da Saúde (1).

As inscrições podem ser feitas do dia 1° ao dia 3 de abril. A remuneração variam de R$ 2.671,66 a R$ 6.244,68, dependendo da titulação. As provas estão previstas para o período de 9 a 10 de abril. Mais informações pelo edital.