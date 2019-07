UFMS UFMS abre licitação para uso de cantinas no campus Valor mensal das taxas de concessão é de R$ 178,25

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu licitação para concessão de espaço físico para instalação de conteinêres fixos para venda de lanches e refeições no campus da instituição. Aviso de pregão foi publicado hoje (4) no Diário Oficial da União e propostas podem ser inscritas até o dia 18 de julho, no Portal de Compras do Governo Federal.

Conforme a UFMS, os trailers serão instalados em nove pontos, distribuídos nos campus de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Nova Andradina e Três Lagoas. Valor mensal das taxas de concessão é de R$ 178,25, exceto água/esgoto e energia, que deverão ser pagas a parte.

A licitação é desenvolvida na modalidade de pregão eletrônico e a disputa será realizada pelo preço total do cardápio, com menor preço sendo o critério de julgamento.

Para participar é preciso estar com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Uni?cado de Fornecedores (SICAF). Caso o interessado não seja cadastrado poderá iniciá-lo também no Portal de Compras do Governo Federal.

O edital com todas as informações sobre a licitação pode ser encontrado no site da Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi).

* Colaborou Luana Rodrigues.