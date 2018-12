UFMS UFMS oferece mais de 3,6 mil vagas para 112 cursos através do Sisu Do total, 1.796 são para ampla concorrência e 1.850 são destinadas a candidatos cotistas

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está oferecendo 3.646 vagas para o primeiro semestre de 2019 através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Do total, 1.796 são para ampla concorrência e 1.850 são destinadas a candidatos cotistas. As vagas são para 112 cursos em 10 municípios.

Em comparação com o ano passado, 15 cursos foram acrescentados, entre eles Engenharia de Alimentos, Engenharia Física, Engenharia Química e Audiovisual.

O pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, alerta que os candidatosdevem se atentar ao regulamento e cronograma do processo seletivo, principalmente de adesão às listas de espera.

“Tanto a lista de espera do Sisu quanto da UFMS serão referências para a segunda e terceira chamada, respectivamente. É importante ressaltar que somente uma chamada será feita pela lista de espera Sisu, visto que as demais serão realizadas pela lista de espera”, diz o pró-reitor.

Para se candidatar, o interessado deve ter feito, obrigatoriamente, o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) 2018 e não ter zerado a pontuação em nenhuma das provas. A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 18 de janeiro.

As inscrições devem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br entre 22 e 25 de janeiro. O interessado poderá escolher duas opções de vagas. Os inscritos precisam ficar atentos, o sistema calcula e divulga a note de corte para cada curso. A primeira chamada está prevista para 28 de janeiro. Os selecionados deverão efetuar a matrícula entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro.