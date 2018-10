UFMS UFMS realiza "Superaula" para Enem Evento é aberto a estudantes das escolas públicas e particulares

A Universidade Federal de MS realiza na próxima segunda-feira (22), às 14h30, a segunda Superaula preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares e demais interessados.

Segundo informações do Cursinho Pró-Enem UFMS, a entrada será um litro de leite (em caixa). A superaula acontece no Teatro Glauce Rocha e visa auxiliar no preparatório para as provas do ENEM e do Vestibular UFMS 2019.

Enem 2018



Este ano, 5,5 milhões de estudantes confirmaram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas estão previstas para os dias 4 e 11 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o acesso ao cartão de confirmação do Exame será disponibilizado na segunda-feira, 22.

O cartão é o documento que confirma a inscrição de cada candidato no Enem e traz todas as informações sobre o local de provas. O acesso ao mesmo será feito pela internet, através do site https://enem.inep.gov.br/participante/.

O Inep afirma que não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no dia do exame, mas recomenda que todos os candidatos imprimam e levem o documento para facilitar o acesso às informações e evitar confusões com o endereço e os horários da prova.