Jojo Todynho Um ano após ser febre de Carnaval, Jojo Todynho volta à Sapucaí como galinha-d'angola

Há pouco mais de um ano, quando a cantora Anitta lançou a música "Vai, Malandra", uma espécie de volta às origens do funk após alcançar estrelato de diva pop internacional, uma mulher que aparecia brevemente no clipe do hit ganhava tanto holofote quanto a protagonista da gravação: Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho.

De uma hora para outra, todo mundo queria saber quem era aquela jovem de seios fartos e jeito despojado que surgira na filmagem, feita na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Disputada por jornalistas para entrevistas, Jojo Todynho soube aproveitar a fama repentina.

Fez participação em novela da Globo, foi musa do estrelado baile da revista Vogue e estourou um hit próprio de funk, "Que Tiro Foi Esse", viral nas redes sociais repercutido até por Caetano Veloso -na época, o músico começou um show encenando uma pessoa caindo ao som de um tiro no momento em que a funkeira grita o título da canção.

Parecia não faltar mais nada até que Jojo Todynho foi convidada pela Beija-Flor, escola de samba do Rio de Janeiro, para desfilar como destaque de um de seus carros. Pé quente, a estreia da cantora na Sapucaí ainda foi coroada com o troféu de campeã do Carnaval da cidade.

Agora, como prometido em 2018, ela volta à Sapucaí, também pela Beija-Flor, mas mais ciente do papel que vai desempenhar na avenida: representar uma galinha-d'angola. "Ah, meu amor, a minha fantasia vai ser babadeira", diz Jojo Todynho ao F5 sem, claro, dar mais "spoilers" da vestimenta.

Neste ano, a Beija-Flor vai comemorar seus 70º aniversário contando sua própria história na avenida. Com o enredo intitulado "Quem não viu vai ver... As fábulas do Beija-Flor", a agremiação será a quinta escola a desfilar no dia 3 de março.

FAMA E BEBIDA

Em seu segundo Carnaval como famosa, Jojo Todynho jura não sentir falta de curtir a folia sem ser conhecida. "Eu gosto da zoação. O anonimato eu já vivi. Então tem que aproveitar. Aproveitar e se jogar e badalar e zuar. Carnaval, para mim, significa alegria, estar junto da família, curtir bloco com os amigos e beber, beber e beber."

Mas a descontração não abre espaço para o descuido, garante a artista. "Eu bebo com moderação porque tem que controlar um pouquinho já que sempre tem maldoso que está ali com a camerazinha pra filmar, pra inverter os assuntos", diz a cantora.

Conhecida pelos seus seios fartos -que viraram uma espécie de marca registrada-, a cantora investe em procedimentos estéticos, apesar de levantar a bandeira pela aceitação do corpo em redes sociais. "Eu me sinto lisonjeada por ter mulheres que se inspiram em mim e me veem como exemplo de algo. Acho que elas têm que se jogar, curtir. Porque não é só cuidar de filho, de casa. Tem que cuidar de si e extravasar", diz Jojo Todynho que, aos 22 anos, afirma não querer emagrecer, mas "ficar mais gostosa" e ter mais disposição durante os shows.