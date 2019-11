Narcotraficantes Um dos narcotraficantes mais procurados da América do Sul é entregue ao Brasil

No início da tarde desta sexta-feira (29) o narcotraficante boliviano Pedro Montenegro foi entregue para a PF (Polícia Federal) em Corumbá. A passagem de supervisão para os policiais federais brasileiros aconteceu na pista do Aeroporto Internacional de Corumbá, escoltado por policiais bolivianos.

Duas viaturas da PF e uma da Força Nacional estiveram no local dando apoio à operação. As informações são do site Diário Corumbaense.

O narcotraficante boliviano foi levado pelas autoridades brasileiras até a sede da PF, área central da cidade de Corumbá. As autoridades policiais informaram apenas que "estão sendo tomadas as devidas medidas para sua inclusão no sistema penitenciário federal".

Quando foragido, Montenegro chegou a ser considerado como um dos criminosos mais procurados na Bolívia.

Uma forte aparato policial foi montado em Santa Cruz de La Sierra para que Pedro Montenegro fosse extraditado até Corumbá. Ele estava na prisão de Palmasola, de onde seguiu para a base da FAB (Força Aérea Boliviana) no Aeroporto El Trompillo, em Santa Cruz, embarcando no helicóptero que o trouxe até Corumbá, fronteira com a Bolívia.

A resolução suprema que autorizou a entrega de Montenegro às autoridades brasileiras, por crimes relacionados ao narcotráfico, foi assinada no início de outubro, mas foi cumprida somente agora.