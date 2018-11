Suspeitos Um dos suspeitos da morte do jogador deixa a prisão em São José dos Pinhais

Eduardo Purkote Chiuratto, um dos sete suspeitos de envolvimento no caso da morte do jogador Daniel Freitas, deixou a prisão na tarde desta segunda-feira (26) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A Justiça revogou a prisão temporária dele.

Purkote estava detido desde o dia 15 deste mês e foi indiciado por lesão corporal grave.

Outros seis suspeitos permanecem detidos. Entre eles estão o assassino confesso do jogador Edison Brittes, e a esposa dele, Cristiana Brittes. Ao confessar o crime em depoimento, Edison disse que o jogador tentou estuprar Cristiana Brittes.

Segundo o delegado Amadeu Trevisan, Pukote é suspeito de ter quebrado o celular do jogador, arrombado a porta do quarto de Cristiana Brittes e também de agredir o jogador dentro e fora da casa da família Brittes.

Daniel foi encontrado morto, com o órgão sexual mutilado, no dia 27 de outubro, perto de uma estrada rural na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu depois da festa de aniversário de Allana Brittes, filha de Cristiana e Edison Brittes.

De acordo com o inquérito da polícia, Daniel foi agredido e morto depois de ter sido flagrado por Edison Brittes deitado na cama de Cristiana. Edison, que confessou o crime em depoimento, disse que o jogador tentou estuprar Cristiana Brittes.

Denúncia do MP-PR

Cristiana Brittes será denunciada por homicídio junto de Edison Brittes Júnior, Eduardo da Silva, Ygor King e Willian David da Silva pela morte do jogador Daniel Correa Freitas, segundo o promotor do Ministério Público do Paraná (MP-PR), João Nilton Salles.

A denúncia deve ser apresentada pelo Ministério Público ao longo da semana.

Na quarta-feira (21), Cristiana tinha sido indiciada pelos crimes de fraude processual e coação de testemunhas, mas o promotor do caso decidiu denunciá-la também pelo homicídio do jogador.

"Com a análise do inquérito, a conclusão que eu cheguei é que todo esse crime de homicídio jamais teria acontecido da forma como aconteceu sem a atuação determinante da Cristiana", afirmou o promotor em entrevista ao Fantástico.

De acordo com o inquérito da polícia, Daniel foi agredido e morto depois de ter sido flagrado por Edison Brittes deitado na cama de Cristiana.

Antes do crime, Daniel enviou a um amigo mensagens e fotos deitado ao lado de Cristiana enquanto a esposa de Edison Brittes dormia.

Para o promotor, Cristiana deu ao jogador "toda a possibilidade de acreditar que aquela brincadeira [tirar foto ao lado ao lado dela] estaria dentro da normalidade, nas circuntâncias em que se deram".

"Ela sabia do caráter do marido, da personalidade violenta dele, e quando se iniciaram os atos de homicídio que culminaram na morte do Daniel, ao invés de tentar evitar essa conduta, ela determinou, isso tá claro nos autos, que o Daniel fosse retirado da casa e que eles terminassem os atos de execução fora".

Segundo a polícia, Eduardo da Silva, Ygor King e David Willian participaram das agressões ao jogador e estavam no carro que levou Daniel até o matagal onde foi encontrado morto.

Allana Brittes também está presa e foi indiciada pela polícia por coação de testemunhas e fraude processual.

Perícia

De acordo com perícias realizadas pelo Instituto Médico-Legal (IML) e pela Polícia Científica do Paraná, marcas de sangue mostram na parede e no chão da casa dos Brittes mostram que Daniel foi espancado ainda dentro do quarto de Cristiana.

A perícia confirmou que a porta do quarto foi arrombada, mas não soube precisar quando isso aconteceu.

Os laudos mostram também que as pessoas que estavam na casa tentaram limpar as marcas de sangue.

De acordo com a polícia, Daniel foi esfaqueado e o corpo do jogador foi deixado em um matagal a 20 quilômetros da casa onde acontecia a festa.

De acordo com o IML, o corpo de Daniel foi carregado por mais de uma pessoa. Em depoimento, Ygor King e David Willian disseram que apenas Edison Brittes tinha saído do veículo e carregado o corpo do jogador até o matagal.