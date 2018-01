Sorte Um "erro" deu á um apostador três acertos na Mega da Virada "Esclarecido o mistério de três acertos em uma mesma casa lotérica"

Movimentação na lotérica Parelheiros na Zona Sul de São Paulo. Três apostas vencedoras da Mega da Virada foram registradas no local Foto: Reprodução/Guilherme Venaglia

Esclarecido o mistério dos três jogos feitos em uma mesma casa lotérica que acertaram na Mega da Virada. O apostador cometeu um erro e jogou nos mesmos números três vezes. Das 17 apostas vencedoras no País, três saíram para a mesma casa lotérica, em Palheiros, na zona Sul de São Paulo. É a primeira vez na história que três jogos são premiados no mesmo estabelecimento.

Cada uma das 17 apostas receberá R$ 18 milhões. No caso do apostador paulistano, ele levará R$ 54 milhões. O prêmio total é recorde: R$ 306,6 milhões. O fato de ter feito três jogos vencedores rendeu lucro considerável: caso tizesse feito apenas um jogo, o prêmio seria dividido entre 15 apostadores e seria de R$ 20,4 milhões. O erro, portanto, rendeu R$ 33,6 milhões a mais ao ganhador - e tirou R$ 2,4 milhões de cada um dos outros 14.



O apostador fez três jogos simples, a R$ 3,50 cada, com diferença de minutos entre eles. Ele usou a mesma máquina automática da lotérica, na fila preferencial. Caso tivesse feito o jogo no guichê, o erro teria sido percebido e ele provavelmente acertaria apenas uma vez, no máximo. Ele apresentou os bilhetes nesta quarta-feira, 3. Ele disse que fez um bolão informal com os amigos e irá dividir o prêmio com eles.



A chance de três apostadores diferentes acertarem os números da Mega da Virada na mesma lotérica é de uma em 670 milhões.