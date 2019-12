FAMOSOS "Uma foto amamentando meu filho foi completamente deturpada", diz atriz Isis Valverde Isis Valverde comenta fotografia sua que agitou a internet

Foto: Divulgação

Uma foto amamentando o pequeno Rael, que demonstra um momento de amor entre mãe e filho, foi publicada no Instagram pela atriz Isis Valverde. Um registro aparentemente inocente, mas que se tornou viral e que foi muito comentado nas redes sociais depois de um meio de comunicação ter mudado o contexto da publicação com o seguinte título: "Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: 'Hoje tem'".

Após centenas de críticas, o meio de comunicação que publicou a manchete emitiu uma nota onde admite o erro do conteúdo.

Perante toda a agitação, foi criada uma ilustração da fotografia, que foi também partilhada na página de Isis, que fez questão de acrescentar: "Uma foto minha amamentando o meu filho foi completamente deturpada. O que me deixa aliviada é que não nos calamos mais diante disso. Obrigada a todas as pessoas que apontaram o absurdo que é sexualizar este ato tão saudável e natural da amamentação".

Veja ambas as publicações de Isis: