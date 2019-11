EDUCAÇÃO Unesco estabelece o Dia Mundial da Língua Portuguesa A data será celebrada em 5 de maio

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Unesco ratificou o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. A decisão ocorreu hoje (25), em Paris, durante a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

A cerimônia levou o primeiro-ministro português, Antônio Costa, à capital francesa. "É um passo muito importante para as 260 milhões de pessoas que têm o português com língua oficial e que é hoje a língua mais falada no hemisfério Sul", disse o primeiro-ministro.

Antônio Costa realçou que a língua portuguesa vai ter "um forte crescimento". Segundo ele, no final do século 500 milhões de pessoas vão falar português, "língua cada vez mais global".

É, por essa razão, uma "prioridade fundamental na política externa portuguesa", prosseguiu Antônio Costa.

Sobre o reconhecimento da Unesco do 5 de maio como dia oficial da língua portuguesa, o primeiro-ministro disse tratar-se de algo "muito importante porque é o reconhecimento desta dimensão global numa língua que é falada oficialmente em nove países, em quatro continentes e que é a quinta língua mais utilizada no espaço da internet".