União entre Mc´s denuncia o desmatamento causado por ministro em Mato Grosso "O clip revela a destruição do cerrado e da Amazônia causada pelo ministro da agricultura"

Capa do clip Agrocypher - Ahgave . DJ Taba . Rodrigo B1 . Pacha Ana - (MTBeatdealer) Foto: Divulgação/Assessoria

O que está em jogo nessa grande negociata entre poderosos, que para alcançar lucros e riquezas incauculáveis, destroem o que acharem pelo caminho... A resistência começa a gritar alto e grandes licitações podem até permitir o desmatamento descontrolado, mas não poderá jamais calar o povo.

O grupo de Mc´s Ahgave, PachaAna, Rodrigo B1 e Taba uniram seus versos em prol de uma só causa; para salvar o que resta da vegetação do grande estado do Mato Grosso. Um grupo de Mc´s, artistas, seres humanos de verdade, pedem o mínimo de respeito a natureza em suas "cartas de pedido de socorro", lamentam a distruição causada em Mato Grosso, estado localizado na região central do Brasil, 'coração do Pantanal'.

Falndo sobre Cuiabá Aghave lamenta em verso, "... cidade verde só resta a fama...".

Os Mc´s declaram as causas do calor 'insuportável' que assola a Capital do estado, Cuiabá, que durante o dia chega a marcar seus quase 50 graus de calor intenso.

O lançamento musical dos Mc´s, intitulado Agrocypher, denuncia as complicações climáticas, e apontam como causadoras de tal efeito as grandes lavouras destruidoras da vegetação e fonte de riquezas para os grandes, no novo clip musical uma das estrofes fortes diz: “O sindicato do Rap vai protestar e vai cobrar…”.

A causa climática é um problema nacional alarmante e deve ser levado a sério, enquanto a potência mundial brinca com a situação, o resto do planeta paga as consequências e não demora as ações humanas serão irreversíveis.

Em entrevista um dos integrantes do grupo diz “O troféu Motosserra ainda é da família Maggi, a música lembra o momento em que Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso e hoje, Ministro da Agricultura, foi e é o ganhador do troféu Motosserra de Ouro”, lamenta Taba.

A música segue uma linha 'frontal' desafiadora, apresenta inúmeras provas do crime praticado contra a natureza, tanto no Mato Grosso como no resto do Brasil.

Já no início do clip Agrocypher, várias vozes de uma matérias da Rede Globo, cita o ministro Maggi como um dos maiores contribuintes para o desmatamento da Amazônia, aliado do capital e inimigo do meio ambiente.

Os artistas aproveitam a abertura musical e se expressam ainda sobre valores que impendem o avanço social no Mato Grosso, tais como o machismo, matança do povo indigena entre outras causas, que são apresentadas na rima cantada por PachaAna que diz “Além de ser terra da soja também é dos machos sem noção, hiper-sexualizando as mina,

pensa que pra cena faz um “favorzão”, nem faz não…”

O clip musical dos Mc´s foi produzido em parceria com parceria com MTBeatdealer, beat e captação, mixagem e masterização: Músicário Estúdio.

A grande geração do século XXI não pretende se calar diante a destruição do futuro das gerações seguintes, em rimas e versos esses grandes artistas do estado do Mato Grosso, pretendem levar a verdade ao alto escalão e precisam de você para que essa vitória seja da natureza, “A resistência ainda é nossa, Cuiabá é uma cumbuca onde o caldo engrossa…", diz em verso RodrigoB1.

