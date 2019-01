Saúde Unidades de saúde passam a atender em horário estendido a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (07) as unidades básicas de saúde de Campo Grande iniciam o processo de ampliação do horário de atendimento. De acordo com a resolução publicada na edição desta sexta-feira (04) do Diário Oficial do município (Diogrande), oito unidades já devem funcionar de 07h às 19h ininterruptamente, ou seja, sem intervalo para almoço.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a medida visa facilitar o acesso e consequentemente melhorar a assistência à população.

“Vamos garantir que o paciente tenha acesso ao serviço de saúde e oportunizar que ele receba o atendimento. Muitos deixar de buscar o atendimento na atenção básica justamente por causa do horário. Desta forma, vamos garantir ao cidadão que trabalha o dia inteiro um tempo a mais para que ele possa buscar o atendimento perto de casa, inclusive, sem a necessidade de precisar chegar horas antes e ficar esperando dias para agenda uma consulta”, disse.

Nesta primeira etapa terão o horário estendido as seguintes unidades: UBSF Moreninha, UBSF UBSF Nova Bahia, UBSF Vila Fernanda, UBSF Vila Nasser, UBSF Santa Carmélia, UBSF Jardim Botafogo, UBSF Iracy Coelho e UBSF Los Angeles, além da UBSF Portal Caiobá que já teve o atendimento ampliado implantado. Em dias de coleta de exames laboratoriais, as unidades abrirão às 06h, conforme definido por cada unidade.

Conforme o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) ao menos três unidades de saúde de cada um dos sete distritos urbanos de Campo Grande devem ter o horário ampliado até o fim do mês.

Com isso, 21 das 68 unidades da rede passarão a funcionar em horário diferenciado ainda este mês, incluindo a Clínica da Família – Nova Lima que já funciona de 07h às 19h.

Abaixo a relação das unidades que terão horário de atendimento ampliado

ANHANDUIZINHO

Los Angeles

Iracy Coelho

Jardim Botafogo

Dona Neta

IMBIRUSSU

Ana Maria do Couto,

Albino Coimbra

Serradinho

LAGOA

Vila Fernanda

Tarumã

São Conrado

Portal Caiobá

SEGREDO

Vila Nasser

Estrela do Sul

São Francisco

PROSA

Nova Bahia

Estrela Dalva

Jardim Noroeste

CENTRO

Vila Carvalho

UBS 26 de agosto

FLUXO DE ATENDIMENTO

O paciente ao chegar na UBS ele é recepcionado por uma profissional que conhece todo o funcionamento da unidade de saúde, sendo encaminhado para os respectivos setores. No caso da demanda espontânea (sem consulta agendada) a necessidade deste paciente é ouvida e avaliado a gravidade da demanda, sendo atendido em tempo adequado.

Se o problema for agudo, o paciente é encaminhado para uma equipe que estará preparada para classificar a gravidade da necessidade, ou seja: se necessita de atendimento imediato, prioritário ou pode ser atendido no mesmo dia. Essa classificação de risco visa determinar enquanto tempo ele será atendido.

Como o próprio nome diz, em situações de atendimento imediato, os profissionais da unidade básica de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos) se mobilizam para prestar o atendimento adequado e em situações graves encaminharem o paciente para uma unidade de pronto atendimento.

Se o caso for classificado como prioritário, o paciente será estabilizado e atendido pelo médico ou enfermeiro no intervalo entre as consultas programadas. Se o caso for mais simples, o paciente terá a consulta agenda para o mesmo dia, tendo a sua demanda atendida, conforme mostra o fluxograma abaixo.

Após o atendimento necessário o paciente será orientado, encaminhado e receber as orientações necessárias para a continuidade do tratamento, com oferta dos vários serviços oferecidos na unidade.