Unidades de saúde reforçarão atendimentos para detectar câncer de boca

Em referência à semana de saúde bucal, as unidades de saúde de Campo Grande irão reforçar o atendimento para detecção de cânceres de boca. Os pacientes que fizerem o exame, principalmente entre os dias 04 e 08 de novembro, se for constatada alguma lesão, serão encaminhados para os Centros de Especialidades Odontológica.

Segundo o Conselho Regional de Odontologia, o câncer de boca é o quinto de maior incidência no país entre os homens. Estima-se que, somente em 2019, o estado registre 160 novos casos entre homens e 50 em mulheres.

Durante a semana, os profissionais de odontologia de todas as unidades de saúde da Capital irão fazer um atendimento especializado para os pacientes que resolverem fazer o exame para detecção de câncer de boca. Apesar do foco ser na primeira semana de novembro, o mês inteiro contará com ações para prevenção do tumor.

Na segunda-feira (04) acontecerá a abertura oficial da semana na cedo do CRO. Durante o evento, os profissionais da área serão capacitados com a palestra “Como faço ações preventivas ao câncer bucal”, com o cirurgião-dentista Laurindo Moacir Sassi.

Dia D

Na terça-feira (05), vai acontecer na praça Ary Coelho o Dia D de combate ao câncer bucal. Entre 9h e 13h odontólogos estarão na praça fazendo atendimentos e avaliações de lesões e manchas na cavidade oral. Também haverá escovação supervisionada e entrega de kits para crianças.