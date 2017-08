Parceria Uniderp ajuda em tratamento de saúde de pessoas em situação de rua Coordenadora do curso de Medicina tomou posse no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas nesta sexta-feira

Representantes do poder público, da sociedade civil e instituições de ensino uniram forças para trabalhar com a população em situação de rua em Campo Grande. Nesta sexta-feira, véspera do Dia Nacional da População em Situação de Rua, a Uniderp oficializou sua participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas voltado a esse público, apresentado na cerimônia de assinatura do decreto de lei municipal pela Prefeitura Municipal, que institui a criação da comissão. A iniciativa foi proposta pela Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e a Coordenadoria de Proteção a População de Rua e Política Antidrogas.



“Conhecendo melhor a realidade da população em situação de rua, podemos buscar no conhecimento científico ações que possam ajudar a recuperar e promover a saúde dessas pessoas. Pretendemos também colaborar com atendimento aos moradores atendidos pela casa de apoio São Francisco de Assis por meio de especialistas do Centro de Especialidades Médicas da Uniderp, o Cemed”, explicou a coordenadora de Medicina da Uniderp, Lucylea Braga, que tomou posse do comitê. O objetivo do grupo é acompanhar e monitorar as políticas públicas voltadas a esse público, que está em estado de vulnerabilidade social, colocando em prática a normativa que desde 2009 regulamenta os comitês.