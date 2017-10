Uniderp promove evento gratuito Carreira em Pauta Edição conta com palestra gravada do administrador e escritor Max Gehringer

Diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, a Uniderp criou o projeto Carreira em Pauta, com o objetivo de auxiliar o acesso à educação e qualificação dos participantes e estimular o desenvolvimento de novas habilidades e competências profissionais e pessoais. A ação consiste em eventos com transmissões de palestras e interações com profissionais renomados.

Nesta sexta-feira (27 de outubro), os participantes poderão assistir a palestra gravada do administrador e escritor, Max Gehringer. Após a exibição, será realizado um debate sobre carreiras, com a participação de profissionais da área. A palestra será transmitida às 19h e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.carreiraempauta.net.br. O evento é gratuito.

SERVIÇO

Uniderp | Carreira em Pauta

Data: 27 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: auditório do bloco 5 – Uniderp atriz

Endereço: Avenida Ceará, 333.