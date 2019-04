UNAPI Universidade Aberta à Pessoa Idosa abre inscrições Inscrições podem ser feitas de 3 a 5 de abril

Foto: Divulgação

Pessoas com 60 anos ou mais podem participar das ações de extensão, cultura e esporte ou cursar disciplinas de graduação presencial na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por meio do programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi).

São oferecidas 239 vagas na Cidade Universitária e câmpus do interior. O objetivo principal do programa é propiciar a inclusão de pessoas idosas no ambiente universitário. Os interessados podem participar em até duas atividades (disciplinas ou projetos) e também devem participar de duas palestras. As matrículas devem ser feitas entre os dias 3 e 5 de abril.

Mais informações sobre os requisitos, a documentação e os locais de matrículas, bem como a lista de atividades oferecidas nos câmpus podem ser obtidas no Edital . Outros esclarecimentos também podem ser obtidos com a Coordenação do Programa Unapi pelos telefones (67) 3345-7238 ou 3345-7938 ou pelo e-mail programaunapiufms@gmail.com.