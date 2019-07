UFMS Universidade lança carimbo comemorativo e hino oficial

Nesta sexta-feira, 5 de julho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul completa 40 anos. Para festejar a data, o reitor Marcelo Turine e o superintendente estadual dos Correios em Mato Grosso do Sul, Genivaldo Lacerda, realizam uma cerimônia de lançamento do carimbo comemorativo que será aposto sobre o selo personalizado. Na ocasião, também será apresentado o hino da Universidade.

A cerimônia deve contar com a presença de ex-reitores, pró-reitores, diretores, servidores, além de representantes dos Correios. O selo será utilizado nos documentos oficiais da Universidade, incluindo eletrônicos, correspondências, materiais institucionais, campanhas e mídias. A imagem foi criada e cedida pelo artista plástico Isaac de Oliveira. A arte do carimbo foi criada pela Divisão de Produção Visual e Gráfica, vinculada à Agência de Comunicação Social e Científica. A confecção do mesmo ficou sob a responsabilidade dos Correios.

Durante o evento, o hino da Universidade também será apresentado. A melodia foi composta pelo pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte e professor do curso de Música, Marcelo Fernandes e a letra pelo professor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Geraldo Vicente Martins.

A cerimônia acontece às 10 horas, na Sala de Atos, localizada no prédio da Reitoria.