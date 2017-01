Cidade Universidade na Capital oferece mais de 700 vagas para cursos gratuitos

A Anhanguera de Campo Grande inaugura sua temporada de cursos gratuitos para aqueles que desejam se atualizar profissionalmente e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. As capacitações acontecem de 25 a 27 de janeiro na instituição, que fica na avenida Gury Marques – saída para São Paulo.

Estão disponíveis 715 vagas em 21 cursos, que serão ministrados por professores e coordenadores, nas áreas de Empregabilidade, Direito, Saúde, Oratória, Atendimento ao Cliente, dentre outras. As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site http://aperfeicoar.anhanguera.com/empregabilidade e todos os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar é necessário ter ensino médio completo.

Mais informações pelo telefone: (67) 3345-6100. Confira a programação completa dos cursos gratuitos na Anhanguera:

25 de janeiro (quarta-feira)

Das 18h às 20h – Como comprar pela internet com segurança

Das 18h às 20h – Interpretação de textos literários

Das 18h às 20h – Criatividade e inovação: como se sustentar em momentos de crise

Das 18h às 22h – Currículos e participação em entrevista

Das 18h às 21h – Primeiros socorros (básico)

Das 18h às 21h – Cálculo de medicamentos

Das 18h às 20h – Curso prático de formatação de trabalhos científicos e normas da ABNT

Das 18h às 20h - Postura no ambiente de trabalho

26 de janeiro (quinta-feira)

Das 18h às 20h - Alterações propostas para aposentadoria e as inverdades sobre o déficit da previdência

Das 18h às 21h – Atendimento com libras

Das 18h às 21h – Atendimento individual ao aluno com necessidades especiais

Das 18h às 20h – Logística como vantagem competitiva

Das 18h às 20h – O perfil de sucesso para profissionais de Logística

Das 18h às 20h – Qualidade de vida X produtividade

Das 18h às 21h – Oratória - aprenda a falar em público

Das 18h às 20h – Excelência no atendimento ao cliente

Das 18h às 22h – Hematologia

Das 18h às 22h – Ventilação mecânica aplicada à prática clínica

Das 18h às 21h – Otimizando espaços com o Autocad

Das 18h às 22h – Currículos e participação em entrevista

27 de janeiro (sexta-feira)

Das 18h às 20h – A importância da ergonomia nos ambientes de trabalho

Das 18h às 20h – Gestão Ambiental nos moldes da ISO 14.001

SERVIÇO

Cursos gratuitos de capacitação na Anhanguera

Data: de 25 a 27 de janeiro

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Endereço: Av. Gury Marques, 3203 - Chácara das Mansões.

Inscrições: http://aperfeicoar.anhanguera.com/empregabilidade

Informações: 3345-6100