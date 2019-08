EDUCAÇÃO Universidade pública de Ponta Porã extingue curso de Ciências da Computação Por falta de alunos interessados curso será fechado em 2020

Foto: Reprodução

O Campus da Universidade Federal de Ponta Porã, solicitou nesta quarta-feira (31), a extinção do Curso de Ciências da Computação – Bacharelado, do polo do município na fronteira de Mato Grosso do Sul. A falta de alunos interessados e não cumprimento de metas geraram a extinção do curso.

Segundo a pró-reitora do Campus, o curso tem apenas 4 alunos inscritos e durante seus 4 anos de existência nunca atingiu números expressivos, à época 50 vagas eram oferecidas, mas no auge das inscrições, apenas 18 foram preenchidas e na sua grande maioria de alunos de outros estados, que logo abandonavam a graduação.

Conforme a solicitação de extinção do curso que funciona no período noturno. Nos últimos anos o número de matriculados decaiu, além disso o desempenho dos matriculados não apresentou resultados positivos.

Cada aluno custa em média R$ 17.645,54, considerando que 7 docentes atendem os matriculados.

A extinção do curso já havia sido solicitada em julho 2018, no entanto, à época, alunos matriculados e docentes disseram que resolveriam o problema, a reitoria então aguardou, e em setembro daquele ano foi solicitada uma segunda análise, às unidades com cursos com baixo desempenho, novamente o Plano de Ações apresentado não apresentou com clareza soluções que assegurassem a sustentabilidade do curso.

Outras tentativas de manter o curso também foram criadas, todas falharam. Com esses resultados, a Diretora Responsável pelo Campus, Professora Cláudia Carreira da Rosa, solicitou ao Coordenador do Curso, Professor Jonathan Andrade Silva, que mantivesse suspensas as ingressões de alunos no Curso de Ciências da Computação a partir de 2020.

Novamente, conforme documento da reitoria, não houve resposta. Com isso, o Portal da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd-UFMS), propôs a suspensão do ingresso ao Curso de Ciências da Computação no Campus de Ponta Porã para 2020.