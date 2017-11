Conscientização Universidade realiza evento com debates e apresentações na Semana da Consciência Negra A entrada é gratuita, toda a programação da Semana da Consciência Negra culmina com os temas relacionados às questões étnico-raciais

A Unigran Capital realizará, entre os dias 13 a 17 de novembro, a 5ª edição da Semana da Consciência Negra. A programação inclui o Seminário sobre Relações Étnico-Raciais na Contemporaneidade, que acontecerá na segunda-feira, apresentações culturais no horário dos intervalos entre as aulas e intervenções elaboradas por acadêmicos. A participação é gratuita e aberta ao público.

De acordo com os organizadores, na segunda-feira (13/11), a partir das 19h, após a abertura oficial e apresentação cultural, o professor de Filosofia Dionatans Godoy mediará a roda de conversa "Por uma Prática Antirracista: Letramento Racial Docente", com a participação da Dr.ª Claunice Dorneles, a Psicóloga e Arte-Educadora Prof.ª Soane Piúna, Mestra em Educação e militante do movimento negro.

Ainda segundo organizadores do evento, também participará da roda de conversa a artesã Neusa Jerônimo Rosa dos Santos, neta da fundadora da Comunidade Tia Eva. Ela vai falar sobre “A família e a luta para vencer o preconceito”. Neusa sempre teve atuação importante na Comunidade no que tange à educação e ao trabalho. Suas peças são expostas e vendidas no Brasil e também em outros países.

De acordo com o coordenador de Ensino e Extensão da Unigran Capital, professor Marcos Lomba, o objetivo do seminário é ampliar a reflexão acerca da questão das relações étnico-raciais na contemporaneidade, proporcionando uma discussão que contribua para problematizar o lugar que a questão étnico-racial ocupa nas políticas públicas e nos âmbitos educacional, da saúde, social, cultural e econômico da contemporaneidade.

"Toda a programação da Semana da Consciência Negra culmina com os temas relacionados às questões étnico-raciais estudados de forma transversal em várias disciplinas e em todos os cursos da faculdade", explica.

Após o seminário, os alunos da disciplina de Filosofia, ministrada pelo Professor Dionatans Godoy, farão intervenções no pátio de convivência da Unigran Capital.

As inscrições para o Seminário serão gratuitas poderão ser feitas no local do evento. Os participantes vão receber certificado digital de 4 horas.

No restante da semana, de terça a sexta-feira, às 20h40, serão realizadas apresentações culturais relativas ao tema no pátio da Unigran Capital. (Com assessoria).