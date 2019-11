FORAGIDO Universitária que ia defender TCC sobre feminicídio é assassinada por ex-namorado O ex-namorado, que não aceitava o fim da relação entre os dois, está foragido desde a morte da estudante

Foto: Divulgação

A estudante universitária Elitânia de Souza da Hora foi morta pelo ex-namorado nesta quarta-feira (27) em Cachoeira, cidade do recôncavo baiano. Aluna do curso de Serviço Social Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Elitânia se preparava para defender seu trabalho de conclusão de curso (TCC) que tinha o feminicídio como tema central.

A estudante foi baleada por volta das 22h40, quando chegava em casa, e não resistiu aos ferimentos. O ex-namorado, que não aceitava o fim da relação entre os dois, está foragido desde a morte da estudante. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Polícia de Cachoeira.

Em nota, a reitoria da UFRB informou que “as terríveis circunstâncias do crime contra Elitânia causam tristeza e indignação de toda a comunidade acadêmica”. Ainda, o reitor da universidade, José Pereira Mascarenhas Bisneto, declarou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas no Centro de Artes, Humanidades e Letras nesta quinta-feira (28).