Formatura Universitário faz festa após formatura, leva choque e morre Jovem estava no 10º período de medicina veterinária e tinha apresentado TCC há dois dias

O estudante de medicina veterinária Munir de Araújo Ibrahim, de 27 anos, morreu no fim de semana após receber uma descarga elétrica enquanto comemorava a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O acidente aconteceu no sábado (8) em uma chácara na zona rural de Piraquê, norte do Tocantins. O corpo do jovem foi enterrado nesta segunda-feira (10) no cemitério Santo Antônio, em Gurupi.

A Polícia Civil informou que Ibrahim estava em um churrasco com amigos e parentes, quando teria tentado acender uma churrasqueira com um ventilador. Neste momento ele recebeu um choque e caiu. O jovem ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Araguaína, mas chegou sem vida.

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou que o jovem era acadêmico do 10º período de medicina veterinária em Araguaína. Ele tinha apresentado o TCC dois dias antes do acidente. O jovem estava animado com o término do curso e era muito querido pelos amigos e professores.

A polícia informou que vai ouvir testemunhas e aguarda o laudo da perícia para verificar o que realmente aconteceu durante a festa.