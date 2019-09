UniversitÃ¡rios levam atendimento gratuito a populaÃ§Ã£o na PraÃ§a AntÃ´nio JoÃ£o

Dourados Universitários levam atendimento gratuito a população na Praça Antônio João

A UFGD promove no dia 23 de outubro, das 8h às 17h, na praça Antônio João, o projeto UFGD Vai à Praça, iniciativa que visa apresentar os diversos programas e projetos desenvolvidos na Universidade. Além disso, as equipes também vão disponibilizar serviços de assistência jurídica, atendimento psicológico, nutricional e médico e prestar informações sobre o Vestibular e as bolsas e os auxílios oferecidos para estudantes de baixa renda.

Já estão confirmadas para o dia apresentação das atividades do Projeto Baja, da UFGD Solar, da Editora UFGD, da Clínica de Psicologia e do Núcleo de Atendimento e Prática Jurídica e divulgação dos cursos de línguas estrangeiras, do Vestibular, do Núcleo Multidisciplinar para Inclusão e Acessibilidade (NuMIAc) e das bolsas e dos auxílios para permanência dos acadêmicos.

Na Tenda da Saúde, já estão confirmadas a participação das ligas acadêmicas de: Infectologia, Saúde Coletiva, Reanimação Pulmonar, Oncologia e Nutrição.

Pela Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias (FACET), já está confirmada a apresentação de experimentos de química com impacto visual (mudança de coloração, desprendimento de fumaça, formação de precipitado, etc.) e a Mesa do Cientista - com aparatos de um laboratório de Química, na qual os visitantes poderão tirar fotos com jaleco e óculos de segurança, e a exposição de materiais didáticos para que os visitantes conheçam e interajam com os jogos e materiais desenvolvidos pelo grupo. Na área de Física, haverá experimentos envolvendo os temas de Eletricidade, Magnetismo, Mecânica e Óptica, os quais o público poderá observar e também fazer interação.

Pela Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) haverá apresentação dos experimentos com organismos aquáticos e produtos para combate ao Aedes aegypti e exposição de insetos vivos, como pragas e seus inimigos naturais, além de demonstração de criação do bicho-da-seda e exposição de Coleção Entomológica da UFGD.

A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) vai apresentar pesquisas relacionadas ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Pela Faculdade de Ciências Humanas (FCH), a comunidade conhecerá um painel geológico, com amostras de rochas e equipamentos para monitoramento do clima. A Faculdade de Engenharia (FAEN) apresentará o Lego Mindstorms, montagem de um robô móvel que vai executar funções pré-programadas que servem para desenvolver a habilidade de criação dentro da área de engenharia. E, ainda, haverá a apresentação da OCA Lúdica do Centro de Educação Infantil (CEI/UFGD).

Pela Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR), a comunidade receberá informações sobre o trabalho da Cátedra e do projeto de atendimento a refugiados. E pela Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) haverá a exposição de experimentos de cultivo in vitro de orquídeas, de orquídeas nativas em floração e de alguns terrários.

Mais informações do evento podem ser obtidas pelos telefones 3410-2870 (PROEX); 3410-2831 (PROGRAD) E 3410-2851 (PROPP).